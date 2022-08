Magnussen kon leven zonder Formule 1: "Het was best goed"

Kevin Magnussen moest noodgedwongen de Formule 1 verlaten na 2020. Hij kwam onverwachts terug dit seizoen bij zijn werkgever Haas nadat de Russische Nikita Mazepin de deur werd gewezen door de politieke situatie in zijn thuisland. Toch heeft dat jaartje er tussen hem goed gedaan, maar stiekem miste de Deen wel een beetje de koningsklasse.

"Vorig jaar liet een beetje zien hoe dat leven is – het was best goed”, vertelde de 29-jarige aan opgetekend door Planetf1. "Ik was erg blij dat ik een leven buiten de Formule 1 had gehouden terwijl ik de vorige keer in de Formule 1 zat."

Magnussen deed daarnaast nog heel veel disciplines binnen de autosport om zich bezig te houden. "Ik racete nog steeds. Ik heb veel dingen gereden. Ik deed Le Mans met mijn vader als teamgenoot, dat was erg leuk, racete in een IndyCar, racete op Daytona in sportwagens en ik had zeker veel plezier, en had niet het gevoel dat ik iets miste op Formule 1."

Pas toen de Magnussen de Grand Prix' op televisie zag, realiseerde de Deen wat hij moest achterlaten. "Toen ik naar de races keek, deed het een beetje pijn dat ik wist dat ik dat niet meer zou doen. Dus ik denk dat als ik voorgoed met pensioen ga, ik het rijden in deze auto's en het racen met deze auto's altijd zal missen."