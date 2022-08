Verstappen halverwege het seizoen ruim aan kop in Power Rankings

Max Verstappen is momenteel bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur van het team van Red Bull Racing gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap. Verstappens voorsprong op naast achtervolger Charles Leclerc is zeer fors en de Nederlander oogst veel lof voor zijn prestaties.

Verstappen sloot de eerste seizoenshelft in Hongarije af met een zeer sterke race. De Nederlander moest de Grand Prix vanaf de tiende plaats starten na problemen in de kwalificatie. In de race vocht hij zich naar voren en kon hij wederom juichen. Zijn zege op de Hungaroring was alweer zijn achtste zege van het seizoen, zijn eerste seizoenshelft verliep dus zeer succesvol.

Verstappen krijgt ook veel waardering van de vijfkoppige jury die de zogenaamde Power Rankings opstellen. De juryleden geven de coureurs elke race een cijfer en daarbij wordt ook gekeken naar de relatieve prestaties ten opzichte van het materiaal. Bij het ingaan van de zomerstop voert Verstappen de lijst aan met een ruime voorsprong, hij krijgt een 8,8 gemiddeld. Charles Leclerc staat tweede met een gemiddelde van 8,3. De top drie wordt compleet gemaakt door Mercedes-coureur George Russell, de Brit krijgt gemiddeld een acht.