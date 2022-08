Russell kijkt uit naar porpoising-maatregelen: "Spa gaat interessant worden"

In de Formule 1 gaat het dit seizoen veelvuldig om het nieuwe fenomeen porpoising. Het gehobbel van de wagens deed zijn intrede in de sport als een onplezierig bijproduct van de nieuwe reglementen. Veel teams en coureurs ondervonden hinder van het gehobbel en de FIA heeft dan ook ingegrepen.

Vanaf de Belgische Grand Prix, de eerste race na de zomerstop, gaan er immers maatregelen gelden om porpoising tegen te gaan. Niet alle teams zijn te spreken over deze regelgeving, bij het team van Mercedes is men wél tevreden. De Duitse renstal had immers veel last van porpoising en coureurs Lewis Hamilton en George Russell ondervonden fysieke hinder van het gehobbel.

Geest van de regels

Russell is dan ook blij dat de nieuwe maatregelen in België in gaan. De Britse coureur denkt dat dit voordelig kan gaan werken in de strijd met Ferrari en Red Bull Racing. Tegenover Sky Sports spreekt de Brit zich uit: "Het is wel duidelijk geweest dat Ferrari en Red Bull op dit vlak de grenzen hebben opgezocht. Hij hebben de geest van de regels gerespecteerd. Er is geen garantie dat wij hierdoor dichterbij komen. We weten dat wij er langzamer van zouden worden als we het op onze auto moeten toepassen. Er is geen garantie. Elke auto is anders, maar het is duidelijk dat het hen in elk geval niet gaat helpen."

Interessant

Russell is zich bewust van het feit dat Ferrari en Red Bull Racing momenteel de snelste teams van de grid zijn. De Britse coureur denkt dat er wel wat kan gaan veranderen: "We boeken zeker ook progressie. Als team eindigden we aan het begin van het seizoen ongeveer een minuut achter de winnaar. In de laatste races waren dat nog maar tien seconden. Als we deze lijn doortrekken, dan gaan we zeker meedoen. Spa gaat interessant worden door de regelverandering. We hebben veel vertrouwen in ons zelf. Er is geen reden om aan te nemen dat we niet mee kunnen doen."