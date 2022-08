Mercedes heeft geen last meer van porpoising: "Missen wel paar maanden aan ontwikkeling"

Regerend constructeurskampioen Mercedes beleefde een zeer lastige eerste seizoenshelft. De Duitse renstal kwam veel snelheid te kort ten opzichte van concurrenten Ferrari en Red Bull Racing. Daarnaast had men ook zeer veel last van het nieuwe fenomeen porpoising: het hobbelen van de auto's.

Mercedes worstelde in de eerste races van het seizoen veelvuldig met dit probleem. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell ondervonden veel fysieke hinder van het probleem en er werd naar een oplossing gezocht. Het lijkt er inmiddels op dat de weg omhoog is ingezet, Hamilton en Russell kunnen weer meevechten aan de kop van het veld. De podiumplaatsen zijn niet onhaalbaar meer en Russell pakte zelfs de pole position in Hongarije.

Sluier

Toch hangen de porpoising-problemen nog als een soort sluier over het seizoen. De problemen hebben voor een achterstand van het team gezorgd, zo stelt teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker bespreekt het tijdens een terugblik op de eerste seizoenshelft op YouTube: "Dit overschaduwde al onze ontwikkelingen. We konden onze auto hierdoor niet upgraden op aerodynamisch gebied. Hoe meer downforce we erop zetten, hoe erger het gestuiter werd."

Barcelona

Maar inmiddels lijkt alles weer een beetje koek en ei te zijn geworden bij Mercedes. Wolff ziet de Spaanse Grand Prix als het grote, belangrijke omslagpunt: "Sinds Barcelona begrijpen we de situatie nu wel goed. Bij het ingaan van de zomerstop hebben onze auto's eigenlijk geen last meer van porpoising. We missen wel een paar maanden aan ontwikkeling. Daardoor moeten we een inhaalslag plegen ten opzichte van de teams voor ons."