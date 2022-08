Ferrari geeft update Shwartzman: "Nog niet besloten wanneer hij gaat rijden"

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. De eerste helft van het seizoen zit er momenteel op en nog maar weinig teams hebben een rookie ingezet. Topteams Red Bull Racing en Mercedes hebben beide wel al één keer een rookie ingezet.

Ferrari is hierdoor dus het enig overgebleven topteam dat nog geen rookie heeft ingezet tijdens een vrije training. Bij de Italiaanse renstal lijkt niemand zich echter druk te maken om de zaak. Men heeft immers al besloten welke coureur er de rookie-trainingen zal gaan afwerken. Voormalig Formule 2-coureur Robert Shwartzman is de aangewezen man voor de trainingen.

Vanwege de Oekraïne-oorlog rijdt Shwartzman tegenwoordig onder de Israëlische vlag in plaats van de Russische vlag. Laurent Mekies, de race director van Ferrari, geeft tegenover de internationale media een update over Shwartzman: "We hebben nog niet besloten tijdens welke weekenden hij in actie zal komen. Maar je hebt gelijk dat dit niet gaat gebeuren in Singapore of op een ander circuit waar de coureurs veel moeten rijden. Ik denk niet dat het een probleem is is om hem in te zetten tijdens een weekend waar we moeten testen voor Pirelli."