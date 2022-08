Ferrari ziet dat teleurstellingen voor extra motivatie zorgt bij Leclerc en Sainz

Het team van Ferrari vecht dit seizoen weer veelvuldig mee om de overwinningen. De Italiaanse renstal duelleert regelmatig met het team van Red Bull Racing. Ondanks het feit dat het gevecht zeer close is, staat Ferrari wel ver achter in het wereldkampioenschap. De renstal kampt immers met grote betrouwbaarheidsproblemen en blunderde meermaals op tactisch gebied.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kregen dit seizoen al veelvuldig te maken met grote teleurstellingen. Leclerc viel in Spanje, Azerbeidzjan en Frankrijk uit terwijl hij aan de leiding reed. In Spanje en Azerbeidzjan werd zijn uitvalbeurt veroorzaakt door betrouwbaarheidsproblemen. Sainz kreeg eveneens te maken met grote problemen. In Oostenrijk viel hij bijvoorbeeld uit nadat zijn motor op spectaculaire wijze ontplofte.

Resetten

De teleurstellingen hebben er ook voor gezorgd dat Ferrari nieuwe talenten heeft ontdekt bij hun coureurs. Ferrari's Race Director Laurent Mekies looft tegenover de internationale media het gedrag van zijn coureurs: "Met allebei de jongens hebben wij dit jaar veel mooie hoogtepunten en heel pijnlijke dieptepunten meegemaakt. Als ze terugkomen naar de garage en ze hebben gezien wat er is gebeurd, dan zijn ze instaat om zichzelf te resetten. Na een kwartier zitten ze in de leermodus. Je moet dat wel los zien van wat je in the heat of the moment op de radio hoort. Dan zitten ze vol adrenaline. Ik denk dat het twee verschillende dingen zijn."

Motivatie

Mekies ziet eveneens dat de grote teleurstellingen voor meer motivatie zorgt. De race director van Ferrari ziet deze gevoelens terug komen bij zowel Leclerc als Sainz: "Wanneer ze uit de auto stappen zijn ze na een uur weer in de analysemodus. Ze tonen weinig emotie op een negatieve manier. Ze hebben juist geen negatieve emoties. In plaats daarvan zie je dat ze er nog gemotiveerder van worden."