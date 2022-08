Leclerc eerlijk over gevaren: "Het is heel zwaar voor mijn moeder"

De Formule 1 is verre van de veiligste sport ter wereld. De koningsklasse van de autosport neemt veel maatregelen om de veiligheid van de coureurs, monteurs en toeschouwers te waarborgen. Toch vinden er soms nog bizarre crashes plaats waarna men weer op zoek gaat naar nieuwe maatregelen.

Het feit dat de sport nooit helemaal veilig zal zijn is soms zwaar voor de coureurs en de familieleden van de coureurs. Regelmatig maken coureurs dan ook duidelijk dat ze zich zeer bewust zijn van de risico's die ze lopen. Ook de coureurs van de topteams weten dat het gevaar altijd met hen kan meerijden.

Moeder

Ferrari-coureur Charles Leclerc weet dat zijn familie het regelmatig moeilijk heeft met zijn werkzaamheden. De Monegaskische coureur is zeer open tegenover het tijdschrift GQ Magazine: "Het is heel erg zwaar voor mijn moeder. Ik weet niet hoe ik het tegen haar moet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik van haar houd. Er is weinig dat ik kan zeggen om haar een beter gevoel te geven. Ik zal niet zeggen dat ik voorzichtig ga doen. Dat zou namelijk niet waar zijn. Ik ga wel mijn best doen. Ze weet dat het een gevaarlijke sport is. Het is in de afgelopen jaren wel veiliger geworden maar het zal altijd gevaarlijk blijven."

Halo

Leclerc zelf heeft ook ervaren dat de sport nog altijd zeer gevaarlijk is. In zijn debuutjaar was hij bij de Belgische Grand Prix immers betrokken bij een zware crash met Fernando Alonso. De Spanjaard stuiterde over de Halo en Leclerc is dankbaar dat hem niets overkwam: "Ik ben nooit echt een grote fan geweest van de Halo. Maar ik moet zeggen dat ik heel erg blij ben dat ik dat ding boven mijn hoofd heb. Ik voelde de impact en als je naar de beelden kijkt was het nogal spectaculair."