Hamilton moest rol in Top Gun-film afzeggen

Lewis Hamilton heeft naast de Formule 1 nog veel meer interesses. De Britse Mercedes-coureur heeft immers verregaande interesse in film en muziek. Hij bracht die interesses dan ook in de praktijk door bijvoorbeeld mee te rappen op een nummer van zangeres Christina Aguilera en daarnaast had hij ook een klein rolletje in de film Zoolander 2.

Hamilton heeft zich in de afgelopen jaren vooral veel geïnteresseerd in de filmindustrie. Naast zijn rolletje in Zoolander sprak hij ook een stem in voor de Cars-filmreeks. Tevens is de Britse zevenvoudig wereldkampioen momenteel bezig met een film over de Formule 1. Niemand minder dan steracteur Brad Pitt gaat de hoofdrol spelen in Hamiltons filmproject.

Schoonmaker

Pitt is echter niet de enige wereldberoemde acteur waar Hamilton het goed mee kan vinden. De Britse Mercedes-coureur beschouwt Tom Cruise namelijk ook als vriend. Cruise is bekend van de film Top Gun en toen Hamilton vernam dat er een vervolg aankwam trok hij de stoute schoenen aan. Tegenover Vanity Fair spreekt Hamilton zich uit: "Toen ik hoorde dat er een tweede deel aankwam dacht ik: 'Oh mijn God, ik moet het aan hem vragen.' Ik gaf aan dat het mij niet uitmaakte wat voor rol ik zou krijgen, zelfs een rolletje als schoonmaker zou ik goed vinden."

Piloot

Cruise en Top Gun-regisseur Joseph Kosinski hadden wel oren naar een rolletje voor Hamilton. Ze wilden de Brit een grote rol geven als piloot en Hamilton was in de wolken. Zijn rol smolt echter als sneeuw voor de zon toen Hamilton te horen kreeg wanneer de opnames waren. Men zou de film gaan opnemen tijdens de slotfase van het Formule 1-seizoen en hij moest afbellen: "Het was het meest vervelende telefoontje dat ik ook heb gepleegd."