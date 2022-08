Binotto bevestigt verbeterde Ferrari-motor voor na de zomerstop

Het team van Ferrari vecht dit seizoen veelvuldig mee om de prijzen. De Italiaanse renstal vormt met Red Bull Racing de kop van het veld maar kent een wisselvallig seizoen. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn al meerdere keren uitgevallen met aanblijvende betrouwbaarheidsproblemen. Het team wil dan ook een verbeterde motor introduceren.

Ferrari is dit jaar regelmatig sneller dan de concurrentie van Red Bull. Leclerc en Sainz liepen echter meermaals tegen betrouwbaarheidsproblemen aan, ook blunderde Ferrari meerdere keren met de tactiek. Het team wil in de tweede seizoenshelft dan ook sterker voor de dag komen. De achterstand op Red Bull is immers zeer fors en als men nog de aanval wil inzetten moet er iets gebeuren.

Hybridesysteem

Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat in ieder geval weten dat zijn team na de zomerbreak een verbeterde motor gaat introduceren. Binotto legt de zaak uit aan de Italiaanse tak van Motorsport.com: "Ja, we verwachten verbeteringen van ons hybridesysteem die ons gedurende de gehele periode van de engine freeze kunnen helpen. We zijn hard bezig maar het zal geen keerpunt zijn."

Binotto laat eveneens weten dat Ferrari geen 'Mercedes-tactiek' overweegt in de slotfase van de titelstrijd. Mercedes wisselde vorig seizoen immers meermaals van motor in de laatste races waardoor Lewis Hamilton de beschikking had over een verse motor. Binotto ziet dat niet zitten: "Ik denk niet dat het een strategie is maar eerder een gevolg. Dat was ook voor hen zo want dat was denk ik niet van te voren bedacht. Het is altijd beter om de sterkste en de betrouwbaarste motor te hebben."