'Ricciardo staat open voor forse afkoopsom McLaren'

Het team van McLaren lijkt op pole position te staan om Oscar Piastri binnen te halen. De getalenteerde Australiër werd door Alpine aangekondigd als de opvolger van Fernando Alonso maar Piastri ontkende. Naar verluid moet Piastri de opvolger worden van zijn slecht presterende landgenoot Daniel Ricciardo.

Ricciardo is momenteel nog in het bezit van een doorlopend contract bij het team van McLaren. Toch gaan er veel hardnekkige geruchten rond over een vroegtijdig McLaren-vertrek van de ervaren Australiër. Het lijkt erop dat Ricciardo wel wil onderhandelen over een mogelijke afkoopsom. De genoemde afkoopsom is zeker niet mals, ze melden media in Ricciardo's thuisland Australië.

Volgens het Australische medium Speedcafe wil Ricciardo in eerste instantie een afkoopsom zien van wel 21 miljoen dollar, omgerekend zo'n 14 miljoen euro. De kans is echter groot dat dit bedrag omlaag gaat als Ricciardo en McLaren daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan over een mogelijke exit. Volgens het Australische medium zou Ricciardo er ook mee akkoord zijn gegaan dat hij zijn salaris dat hij bij een mogelijk ander team zou verdienen evenredig gaat terugbetalen. Als hij bijvoorbeeld tien miljoen dollar gaat verdienen bij een ander team, dan hoeft McLaren dat bedrag niet te betalen.