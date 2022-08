Szafnauer denkt dat Piastri-rel in rechtbank gaat eindigen

Het team van Alpine is momenteel één van de meest besproken teams van het Formule 1-circus. De Franse renstal moest snel doorschakelen nadat Fernando Alonso bekend maakte dat hij vanaf aankomend seizoen voor Aston Martin rijdt. Alpine kondigde toptalent Oscar Piastri aan voor 2023 maar de Australiër ontkende. De zaak zal vermoedelijk worden beëindigd in de rechtszaal.

Vlak na de aankondiging van Alpine kwam Piastri met een eigen statement op Twitter. De getalenteerde Australiër liet weten dat hij helemaal geen Alpine-contract heeft getekend voor 2023. De reactie van Piastri was verrassend maar het lijkt erop dat hij ervan uit gaat dat hij aankomend seizoen gewoon in de Formule 1 zal rijden. Naar verluid gaat hij aankomend seizoen rijden voor McLaren als vervanger van de tegenvallende Daniel Ricciardo.

Bij Alpine zijn ze er echter zeker van dat Piastri aankomend jaar voor het Franse team rijdt. Teambaas Otmar Szafnauer geeft aan dat een rechtszaak in de lucht hangt en dat hij de Contract Recognition Board (CRB) van de Formule 1 heeft gesproken. Tegenover Reuters legt Szafnauer de zaak uit: "Het is voor 90 procent zeker dat we naar het Hooggerechtshof gaan stappen. Als het CRB zegt tegen hem dat zijn licentie alleen geldig is bij Alpine en hij zegt: 'Dat is leuk maar ik ga niet voor ze racen en een jaar uitzitten', dan ga je naar het Hooggerechtshof voor compensatie."