Ferrari ziet in Sainz nog geen leider: "Weten dat we twee sterke coureurs hebben"

Ferrari-coureur Carlos Sainz is bezig met een seizoen vol ups en downs. In de eerste seizoenshelft werd Sainz regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Charles Leclerc. Daarnaast maakte de Spanjaard veel foutjes en werd hij gehinderd door de betrouwbaarheidsproblemen van zijn team Ferrari.

Sainz viel in Australië en Imola uit vanwege een spin, deze twee uitvalbeurten waren overduidelijk zijn eigen fout. In Oostenrijk en Azerbeidzjan kreeg hij te maken met de problemen waarmee zijn team al het gehele seizoen worstelt. De betrouwbaarheid van de Ferrari laat te wensen over en dat deed Sainz pijn. In Silverstone beleefde hij zijn grootste succes door de race op zijn naam te schrijven.

Geen geheim

De Spanjaard heeft flinke stappen gezet en dat stemt men bij Ferrari tevreden. Racing director Laurent Mekies is zeer tevreden met de vooruitgang van Sainz. Mekies wordt geciteerd door Motorsportweek: "Je hebt gelijk als je zegt dat hij goede progressie heeft geboekt sinds de start van het seizoen. We hebben er geen geheim van gemaakt dat de auto niet heel erg goed bij hem paste. We hebben hard gewerkt men hem, zijn engineers en iedereen in Maranello om ervoor te zorgen dat hij iets kreeg waarmee hij zich comfortabel voelt. Dat neemt tijd in beslag."

Leider

Langzamerhand begint het erop te lijken dat Sainz de weg omhoog heeft ingezet. In Oostenrijk, Silverstone en Frankrijk reed hij immers zeer sterke races. Volgens Mekies is hij daardoor nog niet de kopman van Ferrari: "Het begint erop te lijken dat we ons in de juiste richting bewegen. Dat is een goed signaal voor het team. Maakt dat iemand een leider? Nee, dat is niet iets wat je een leider maakt. We weten dat we twee heel sterke coureurs hebben."