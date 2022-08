Massa denkt dat kampioenschap haast onmogelijk is voor Ferrari

Het team van Ferrari is dit seizoen weer terug aan de kop van het Formule 1-veld. De Italiaanse renstal heeft een paar zeer tegenvallende seizoenen achter de rug en vecht dit jaar weer mee om de prijzen. Toch lijkt het erop dat de wereldtitel een onmogelijke opgave gaat worden voor het team.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz kregen dit seizoen immers regelmatig te maken met betrouwbaarheidsproblemen. Leclerc viel meermaals uit in de leidende positie, in onder andere Spanje en Azerbeidzjan moest hij opgegeven terwijl hij ruim aan de leiding van de race ging. Het was pijnlijk voor Ferrari, de achterstand op Red Bull Racing is inmiddels zeer fors.

Interessant

Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa is blij dat zijn voormalige werkgever weer kan meevechten om de zeges. Toch denkt de Braziliaan dat een wereldtitel haast onmogelijk is. Tegenover Sky Sports spreekt Massa zich uit: "Het is fijn om Ferrari weer in de strijd te zien. Voor de sport is het heel erg interessant dat Ferrari weer races wint en vecht voor het wereldkampioenschap, vooral in het begin van het kampioenschap."

Strijd gestreden

Massa ziet echter de vele problemen van Ferrari als de beslissende factor in de strijd om het wereldkampioenschap. De Braziliaan is duidelijk in zijn beredenering: "Jammer genoeg hebben veel slechte beslissingen en betrouwbaarheidsproblemen ervoor gezorgd dat Ferrari dit jaar niet kan meevechten om de wereldtitel. Ferrari heeft veel races verloren door die problemen. De strategische fouten hebben ze ook veel punten gekost. Het is jammer dat Ferrari niet kan meevechten tot het einde want dit kampioenschap is zeker weten gestreden."