Perez gelooft in wereldtitel en looft Verstappen: "Hij is zeer volwassen voor zijn leeftijd"

Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. Niet alleen Max Verstappen komt goed voor de dag, ook Sergio Perez heeft een zeer sterke seizoenshelft achter de rug. De Mexicaan staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 173 punten. Perez staat slechts vijf puntjes achter nummer twee Charles Leclerc.

Perez liet dit seizoen al meerdere keren zien dat hij het tempo van Verstappen kan bijhouden. De ervaren Mexicaanse coureur was een enkele keer zelfs sneller dan Verstappen. In Saoedi-Arabië pakte Perez bijvoorbeeld de pole position en in Monaco steeg hij boven zichzelf uit. Perez schreef het kroonjuweel van de autosport op zijn naam en was uitzinnig van vreugde.

Wereldtitel

Ondanks zijn achterstand op Verstappen in het wereldkampioenschap heeft Perez nog volop vertrouwen in zijn eigen kansen. De Mexicaan laat tegenover Sportbild nog maar eens weten te geloven in een wereldtitel: "Absoluut! Als ik alles goed doe en perfect blijf rijden, dan kan ik iedereen verslaan. Dan kan ik dus ook Max verslaan. Ik heb dat dit seizoen al een paar keer laten zien. Helaas is het niet gelijk een zekerheid."

Eigenschappen

Verstappen is immers regelmatig de sterkste Red Bull-coureur. De Nederlander steekt momenteel met kop en schouders boven zijn concurrenten uit. Perez is zich daarvan bewust: "Max heeft ongelofelijke eigenschappen. Hij is echt zeer volwassen voor zijn leeftijd en hij heeft een goede controle over zijn auto. Het is dan ook niet de vraag of ik hem in één weekend kan verslaan, maar eerder in hoeveel races ik voor hem kan finishen. Het draait om consistentie, dat vormt een wereldkampioen."