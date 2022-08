Video: Een rondje Assen met David Coulthard

Afgelopen weekend vond op het TT Circuit Assen de jaarlijkse Jack's Racing Days plaats. Op het circuit nabij de Drentse hoofdstad kwamen meerdere klassen in actie en werden er een aantal opvallende demoruns verzorgd. Ook het Formule 1-team van Red Bull Racing was aanwezig met David Coulthard.

De Schotse oud-coureur liet zien dat hij nog steeds een prima potje kan sturen. Coulthard werkte een demorun af in een RB8 en reed zelfs een snelle rondje over het TT Circuit. Het team van Red Bull deelde op social media de beelden van het rondje waarop te zien is dat Coulthard niet rustig aan doet.