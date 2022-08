Steiner duidelijk over toekomst Schumacher: "We hoeven niet te wachten op Ferrari"

Ferrari-junior Mick Schumacher maakte afgelopen seizoen zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas. De jonge Duitser is ook dit jaar actief voor Haas en hij gaat een onzekere toekomst tegemoet. Het is namelijk nog lang niet zeker of hij aankomend seizoen ook voor Haas rijdt. Teambaas Günther Steiner geeft aan dat hij niet hoeft te wachten op Ferrari.

Schumacher is immers nog steeds onderdeel van de Ferrari-familie. De Duitser is onderdeel van de juniorenploeg en is dit seizoen zelfs de reservecoureur van Ferrari. Momenteel is hij bij Haas bezig met een wisselvallig seizoen, hij wisselt crashes af met zeer sterke puntenfinishes. Het vervolg van Schumachers Formule 1-loopbaan hangt dan ook van Haas af.

Wachten

Teambaas Steiner is heel erg duidelijk over de zaak. De Italiaan wacht niet op motorleverancier Ferrari en gaat met zijn eigen team overleggen. Tegenover RACER spreekt Steiner zich uit: "We hoeven niet te wachten op Ferrari. Wij maken nooit beslissingen over onze coureurs voor de zomerstop, dat gaan we dit jaar ook niet doen. Ik ga er over praten met Gene Haas tijdens de zomerstop."

Ferrari-contract

Schumacher en Ferrari hebben vanzelfsprekend ook een contract getekend. Wat er in dit contract staat is een groot vraagteken voor Steiner. De Italiaan maakt zich er niet zo druk om en geeft aan dat het hem ook niet interesseert: "Ik hoef dat ook niet te weten. Als hij de beslissing maakt om ergens anders naar toe te gaan, dan kan ik daar natuurlijk niets aan gaan veranderen."