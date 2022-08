Horner wil geen 'Mercedes-duel' met Ferrari

Het team van Red Bull Racing doet er dit seizoen alles aan om de tweede wereldtitel van Max Verstappen binnen te slepen. Vorig seizoen eindigde de titelstrijd in het voordeel van Verstappen en dit jaar lijkt het wederom de goede kant op te gaan voor de Nederlandse Red Bull-coureur.

Verstappen en Red Bull duelleren dit seizoen vooral met het team van Ferrari. De Italiaanse renstal kan Red Bull regelmatig het vuur aan de schenen leggen of zelfs verslaan. Toch is het verschil in het wereldkampioenschap zeer fors, Ferrari maakt dit seizoen immers zeer veel tactische fouten en kampt eveneens met betrouwbaarheidsproblemen.

Bij Red Bull kan men wel leven met deze titelstrijd. Vorig seizoen vocht men immers een zeer stevig titelduel uit met Mercedes. Teambaas Christian Horner zit in ieder geval niet te wachten op een Mercedes-duel met Ferrari. Tegenover de internationale media is Horner heel duidelijk: "Er is geen haar op mijn hoofd die dat wenst! Vorig jaar was het een zwaar duel dat 22 races duurde. Ik wil dat liever niet nog een keertje meemaken."