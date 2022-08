Video: De beslissende inhaalactie van Verstappen vanaf de tribune

Precies een week geleden liet Max Verstappen zijn team en zijn fans juichen in Hongarije. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Hongaarse Grand Prix op zijn naam nadat hij deze vanaf de tiende plaats was gestart. Ondanks een spin reed hij naar de zege en breidde hij zijn voorsprong in het WK uit.

Verstappen verschalkte zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc voordat hij in de rondte ging. Dankzij de spin van de Nederlander kon Leclerc de positie weer overnemen. Luttele momenten later was het echter weer de beurt aan Verstappen en werd Leclerc voorbij gereden. De beslissende inhaalactie zorgde voor gejuich op de tribunes.