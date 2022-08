Alonso hoeft geen gesprek met Ocon na Hongaarse Grand Prix

Vorige week vochten Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon een opvallend gevecht uit bij de start van de Hongaarse Grand Prix. Het duo raakte elkaar bijna bij de start van de Grand Prix en daar werd door Alonso niet bepaald koeltjes op gereageerd, de Spanjaard liet zich gaan over de boordradio.

In de eerste bocht moest Alonso van zijn gas af om een incident met zijn Franse teamgenoot te voorkomen. In de zesde bocht probeerde Alonso daarna wederom zijn teamgenoot te verschalken. Ocon gaf wederom weinig ruimte en Alonso liet zich daarna gaan over de boordradio. De Spanjaard liet weten dat hij nog nooit een desbetreffende verdedigende actie had gezien.

Gemiste kans

Na afloop van de race was de storm bij Alonso enigszins gaan liggen. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen wilde er niet al teveel woorden aan vuil maken. Tegenover Autosport sprak hij zich uit: "Ik moest liften en er gebeurde uiteindelijk helemaal niets. Het was waarschijnlijk wel een gemiste kans. Ik had een goede launch bij de start maar ik heb er verder gewoon niet zoveel over te zeggen."

Gesprek

Het team van Alpine hoeft van Alonso ook geen goed gesprek in te plannen. De Spanjaard heeft het boek alweer gesloten en hij geeft zelfs aan dat er zeer veel wederzijds respect is tussen hem en Ocon: "Ik denk niet dat een gesprek nodig is. We willen altijd hard racen maar we moeten wel die marge van één procent behouden om incidenten te voorkomen. We hebben er nog nooit eentje gehad en dat zal ook niet gebeuren."