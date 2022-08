Alesi doet oproep aan Ferrari-fans: "Het brengt niets positiefs bij het team"

Het team van Ferrari gaat met een fikse achterstand de zomerstop in. De Italiaanse renstal maakte dit seizoen meermaals tactische en strategische fouten. De aanwezige betrouwbaarheidsproblemen zorgen er ook voor dat de achterstand op concurrent Red Bull Racing zeer fors is, een inhaalslag is broodnodig.

In de laatste race voor de zomerstop ging het op exemplarische wijze mis bij Ferrari. In Hongarije ging er zeer veel mis met de strategie van Charles Leclerc. De renstal besloot de Monegask bij zijn tweede pitstop de baan op te sturen op de harde band, het was een verkeerde keuze. Veel fans reageerden dan ook zeer teleurgesteld en emotioneel op de fout.

Volgens Jean Alesi is het echter niet handig dat de fans hun teleurstelling op deze manier laten blijken. De Franse oud-coureur van Ferrari is er tegenover Corriere della Sera duidelijk over: 'Dit seizoen voelt als een achtbaan en het verhoogt de emoties en de reacties. Het dromen van en zege zet een een teleurstelling om in een sportdrama met een passie die mij doet denken aan het voetballen. Wat er in Hongarije gebeurde deed mij ook pijn. Er zijn wel eerder fouten gemaakt in de strategie. Maar je tegen Ferrari uitlaten is voor geen enkele fan goed. Het brengt niets positiefs naar het team."