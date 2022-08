Leclerc kijkt terug op kartstrijd met Verstappen: "De relatie is nu veel beter"

De teams van Ferrari en Red Bull Racing vormen dit seizoen de kop van het Formule 1-veld. Ondanks het feit dat de teams aan elkaar gewaagd zijn is het gat in het wereldkampioenschap ook zeer fors. Red Bull-coureur Max Verstappen heeft een flinke voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc, de twee zijn wel elkaars grootste rivaal dit seizoen.

Verstappen en Leclerc vochten vooral in de openingsfase van het seizoen een zeer stevige, maar respectvolle, strijd uit. Betrouwbaarheidsproblemen en tactische blunders hebben er echter voor gezorgd dat Leclerc ver achter staat in het wereldkampioenschap. Ondanks de onderlinge strijd kunnen de twee coureurs het zeer goed met elkaar vinden.

Vroeger was de relatie tussen Leclerc en Verstappen veel onvriendelijker. De twee bestreden elkaar in de karts en de spanning was om te snijden. Anno 2022 is alles anders en Leclerc bespreekt de situatie met de BBC: "Max en ik waren enorm agressief en daarom ging het ook vaak verkeerd. Toen we jonger waren was het veel rommeliger en we waren natuurlijk ook nog kinderen. De relatie is nu veel beter en er is veel respect."