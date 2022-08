Szafnauer verdedigt Alpine’s keuze van contractopties Alonso

Fernando Alonso is met zijn 41-jarige leeftijd de oudste op de huidige F1-grid. Toch heeft de tweevoudig wereldkampioen nog meer dan genoeg snelheid in zich zitten. Alpine wou vanwege de leeftijd van Alonso zichzelf indekken door hem een één plus één contract aan te bieden, eentje waar zijn contract verlengt zou worden voor 2023 en in het geval dat Alonso ook dan goed zou presteren, de samenwerking tussen de twee partijen verlengt kon worden. Alonso merkte echter dat Aston Martin meer vertrouwen in zijn kunnen had vanwege het feit dat de coureur meteen een meerjarig contract kon tekenen. Alpine-teambaas Otmar Szafnauer verdedigt de keuze van Alpine om Alonso niet voor een langere periode aan het team te verbinden.

Tegenover Motorsport.com geeft Szafnauer aan dat Alpine zichzelf wou verdedigen in het geval Alonso niet meer competitief genoeg zou zijn. “Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen. Als ik de toekomst kon voorspellen, dan zat ik hier niet. Dan zou ik in (Las) Vegas zijn. We hebben hem een één plus één deal aangeboden en hem gezegd: ‘Luister, als je in deze periode volgend jaar op hetzelfde niveau als nu zit, dan verlengen we je contract’. En dan had de samenwerking door kunnen gaan. Maar ik denk dat hij meer zekerheid wou, ongeacht z’n prestaties.”

Met de verbazingwekkende transfer van Alonso naar Aston Martin zit Alpine middenin de speculatiemolen. Het Franse team wou haar reserverijder Oscar Piastri oproepen om het gat dat Alonso heeft achtergelaten op te vullen, maar kreeg nul op het rekest. Met het Silly Season in vol tempo zou Alpine zich zomaar met een oude bekende zien samenwerken: Daniel Ricciardo.