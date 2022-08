Brundle kijkt reikhalzend uit naar Aston Martin-stap Alonso

Fernando Alonso zorgde deze week voor een flinke schokgolf met de aankondiging van zijn overstap naar Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen zal vanaf volgend seizoen gaan racen voor het Britse team in Canadese handen. Hij verlaat zijn huidige werkgever Alpine, de Spanjaard maakte vorig seizoen zijn comeback in de Formule 1 bij het Franse team.

Het nieuws zorgde afgelopen week voor opgetrokken wenkbrauwen. Het team van Alpine staat momenteel ver boven Aston Martin in het constructeurskampioenschap. Ook was de berichtgeving van Alpine over een mogelijke contractverlenging positief, de move van Alonso kwam mede daarom als een grote verrassing voor velen.

Firma

Ook kenners en oud-coureurs reageren op de overstap van Alonso. Voormalig coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle reageert op de transfer in zijn column voor zijn werkgever: "Fernando is een natuurlijke kracht, op en naast het circuit. Hij zal het team ook flink pushen. Tegenwoordig is hij een beetje milder. Maar, er zou zomaar vuurwerk kunnen ontstaan wanneer hij toetreedt tot de 'firma' van de Strolls."

Buitengewoon

Het contract bij Aston Martin is een nieuwe stap in de lange loopbaan van Alonso. Voor Brundle kwam deze stap enigszins als een verrassing. De Brit herinnert zich namelijk nog een oud interview met Alonso: "Ik weet nog dat ik Fernando interviewde op de grid in Abu Dhabi in 2018. Hij was er zeker van dat dit het einde van zijn Formule 1-loopbaan zou zijn. Maar nu zal hij op zijn 43ste met 400 races onder zijn rechtervoet op de grid staan. Dat is echt buitengewoon."