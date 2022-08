Szafnauer sluit terugkomst Ricciardo naar Alpine niet uit

Alpine teambaas Otmar Szafnauer zit op de eerste rij als het gaat om de silly season-show. Met de onverwachte keuze van Fernando Alonso om vanaf volgend seizoen voor Aston Martin te gaan rijden en de ontkenning van de door-Alpine-verwachte opvolger Oscar Piastri om Alonso’s stoeltje bij Alpine op te gaan vullen, zijn de spotlichten van Alpine haastig verder aan het zoeken en rekenen wie de opvolger van Alonso is. Szafnauer sluit de terugkomst van Daniel Ricciardo naar het F1-team van Alpine niet uit.

De aankondiging dat Piastri vanaf volgend seizoen namens Alpine in de Formule 1 gaat racen was voor velen geen verrassing. Het nieuws dat als reactie op Alpine’s aankondiging volgde daarentegen wel: Piastri ontkent dat hij vanaf volgend jaar fulltime mee zal strijden in het F1-klassement namens Alpine.

In het scenario dat Piastri met succes Ricciardo weet te vervangen bij McLaren, zal Ricciardo zich voor 2023 plotseling zonder F1-stoeltje vinden. Een terugkomst naar Alpine, dat hij in eind 2020 tot irritatie van de Renault top aan toe verruilde voor notabene McLaren, zit er misschien in voor Ricciardo. Op de vraag van Autosport aan Szafnauer of Ricciardo een mogelijkheid voor Alpine is, antwoordt hij: “Als je kijkt naar de situatie met Alonso, hij komt en gaat net zo goed. Dat is helemaal geen probleem. Waar wij als team op focussen zijn de plannen die we voor de komende 88 tot 89 races hebben. (Refererend naar het plan van Alpine om binnen honderd races mee te vechten om overwinningen) Wij moeten ervoor zorgen dat het plan zo goed mogelijk staat met de beste rijder die we tot onze beschikking hebben, die we naast Ocon zetten en doorzetten richting onze toekomstplannen.”