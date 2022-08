Häkkinen complimenteert Verstappen: "Overwinning was indrukwekkend"

Max Verstappen sloot de eerste seizoenshelft afgelopen weekend met een goed gevoel af. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race vanaf de tiende plaats en vocht zich naar de overwinning. Verstappen oogstte veel lof met zijn zege en veel kenners en oud-coureurs delen hun complimenten uit.

Verstappens voorsprong in het wereldkampioenschap is inmiddels zeer fors. Terwijl Verstappen een zeer sterke race reed in Hongarije sloeg men bij concurrent Ferrari wederom een strategisch modderfiguur. Charles Leclerc werd naar buiten gestuurd op de hards, de keuze pakte niet bepaald goed uit. Verstappen profiteerde en reed op een zeer sterke wijze naar de overwinning.

Superlatieven

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was zeer onder de indruk van de race van Verstappen. De Finse oud-coureur kwam in zijn column voor Unibet superlatieven tekort: "De overwinning van Max was indrukwekkend en niet alleen omdat hij zich door het verkeer moest werken. Hij deed alles wat hij moest doen en het team gaf hem de juiste strategie om de overwinning binnen te halen. In zekere zin toont een zege als deze aan hoeveel vertrouwen Max in de auto heeft."

Verschil

Häkkinen zag eveneens een pijnlijk verschil tussen Verstappens team Red Bull en Ferrari. Verstappen kende immers geen foutloze race, hij spinde, en zijn team bleef ijzig koel. Concurrent Ferrari bleef niet koel en verknalde de eerder genoemde strategie. Häkkinen denkt dat dit het grootste verschil is tussen de twee renstallen en hij looft Red Bull: "Zelfs wanneer ze in de problemen raken is er geen paniek. Ze focussen zich op het herstel."