Szafnauer hoorde van vertrek Alonso via persbericht

Fernando Alonso zorgde eerder deze week voor een grote verrassing door zijn plannen voor het aankomende seizoen bekend te maken. De Spanjaard zal vanaf aankomend seizoen namelijk gaan rijden voor het team van Aston Martin waar hij Sebastian Vettel opvolgt. De transfer van Alonso kwam voor velen als een verrassing.

Alonso rijdt momenteel nog voor het team van Alpine. Bij de Franse renstal maakte de tweevoudig wereldkampioen afgelopen seizoen zijn comeback in de koningsklasse van de autosport. Alpine is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen en staat vierde in het constructeurskampioenschap terwijl Aston Martin negende staat. De stap van Alonso is dan ook redelijk opmerkelijk te noemen.

Bevestiging

Ook bij Alpine was men met stomheid geslagen toen het nieuws bekend werd gemaakt. Teambaas Otmar Szafnauer hoorde het nieuws op een bijzondere manier, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Het persbericht was de eerste bevestiging die ik kreeg. Er gaan in de paddock natuurlijk allerlei geruchten rond. Ik had wel gehoord dat Aston interesse had. Zodra je hoort dat er interesse is, dan weet dat er waarschijnlijk gesprekken hebben plaatsgevonden."

In de war

Szafnauer geeft aan dat hij Alonso nog niet heeft gesproken over het nieuws. De teambaas had echter wel goede hoop op contractverlenging van de Spanjaard. In Hongarije zag hij echter dat Alonso al eventjes koffie ging drinken bij Aston Martin: "Ik zag ze op hetzelfde moment uit hetzelfde motorhome wandelen. Ondanks die gesprekken had ik er vertrouwen in dat we dicht bij een overeenkomst waren. Er is niets mis met je oriënteren. Dus ja, de eerste echte bevestiging was het persbericht. Ik vroeg het hem en hij zei dat hij niets had getekend. Ik was dus een beetje in de war."