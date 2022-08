Gefluister in de wandelgangen: Kiest Piastri voor Alpine of McLaren?

Het Silly season zoals dat genoemd wordt in de F1-wereld, oftewel de periode waarin er verrassende moves en verhuizingen tussen rijders en teams kunnen plaatsvinden, is dit seizoen ontketend door Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur kondigde vorige week aan dat hij na dit seizoen zal stoppen met de Formule 1. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zag zijn kans schoon en heeft de sprong gemaakt om vanaf volgend seizoen in de Aston Martin van Vettel te springen. Dit betekent dat Alpine op haar beurt een coureur nodig heeft en wat hen betreft zal dat Oscar Piastri zijn. De switch voor Piastri van reserverijder naar fulltime-coureur bij Alpine lijkt een done deal. Of toch niet?

De geruchten gaan rond dat Piastri in gesprek is met McLaren omdat de Australiër geen genoegen zou nemen met een stoeltje in de Williams, het team waar Alpine de coureur voor volgend seizoen wou stallen. Dankzij de schokkende move van Alonso betekent het dat de deur voor Piastri naar Alpine in één keer wagenwijd open staat. Toch is het nog maar de vraag of Piastri zijn contractuele afspraken met Alpine nakomt, of dat hij er voor kiest om door te zetten bij McLaren.

Szafnauer benadrukt in gesprek met Autosport dat Alpine haar afspraken met de reserverijder is nagekomen en dat er wordt verwacht dat Piastri hetzelfde zal gaan doen: “Ik hoor dezelfde rumoeren als jij in de paddock. Wat ik zeker weet is dat hij verplicht is om zijn contract na te komen. Andersom geldt dat net zo voor ons. Wij zijn onze afspraken als team zijnde het hele jaar al nagekomen”, aldus Szafnauer. “Onze afspraak met hem dit jaar was dat hij een reserverijder van Alpine zou zijn. Dit is inclusief de test aan het einde van vorig seizoen, eerste vrije trainingen en werk op de simulator. Van beide kanten zijn we onze afspraken nagekomen.”

Op de vraag of Piastri en zijn manager en tevens oud F1-coureur Mark Webber hebben laten weten om niet op het verzoek van Alpine in te gaan, zegt Szafnauer: “Oscar en zijn team zijn de opties aan het bekijken. Het nieuws is gisteren gekomen (dat Alonso naar Aston Martin gaat) en het is nu dinsdag. Ik heb geprobeerd om Webber te bereiken en we geven het een beetje tijd. Oscar heeft onze voorkeur en daar gaan we voor.”

De druk lijkt een beetje te groeien bij de top van Alpine. Szafnauer benadrukt dat Alpine de F2- en F3-kampioen flink op weg heeft geholpen in de Formule 1-wereld en het hoopt dat Piastri de loyaliteit terugbetaalt. “Er zouden geen complicaties moeten zijn. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, dan kunnen we zonder problemen doorgaan met de contractuele verplichtingen. We hebben flink geïnvesteerd in hem, zowel financieel als emotioneel. Wij als organisatie hebben ervoor gekozen om Piastri klaar te stomen voor de Formule 1. Dit hadden we nooit gedaan als we wisten dat hij vervolgens naar een concurrent zou gaan”, sluit Szafnauer af.