Wolff reageert vol vreugde op eerste pole Russell

Het team van Mercedes kon gisteren voor het eerst in 2022 echt juichen. De Duitse regerend constructeurskampioen is bezig met een lastig seizoen en successen zijn vooralsnog zeer schaars. Gisteren was het alsnog raak en pakte George Russell op sensationele wijze de pole position.

Het was de eerste pole in de loopbaan van Russell. De Hongaarse Grand Prix van later vandaag kan dan ook een nodige gamechanger worden zo vlak voor de zomerstop. Teambaas Toto Wolff was na afloop zeer in zijn sas met de mooie pole van Russell. De teambaas schreeuwde het uit tegenover de camera's van de Formule 1.