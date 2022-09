Verstappen looft vertrekkende Vettel: "Seb is een groot ambassadeur van onze sport"

Max Verstappen is dit weekend in Hongarije één van de favorieten voor de zege. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend de Franse Grand Prix en gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. Toch ging de meeste aandacht op de donderdag niet uit naar de Nederlander.

Eerder op de middag kondigde Aston Martin-coureur Sebastian Vettel namelijk aan dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. De Duitse viervoudig wereldkampioen hangt zijn helm aan de wilgen en zijn aankondiging kwam voor velen als een verrassing. Ook voor zijn collega's was het een verrassing en er kwamen dan ook veel complimenten vanuit de andere coureurs naar buiten.

Ook Verstappen is vol lof over Vettel. De Nederlandse Red Bull-coureur schoof in Boedapest aan voor de gebruikelijke persconferentie en werd daar gevraagd naar het aankomende pensioen van Vettel: "Hij heeft zoveel bereikt, ik snap dan wel dat je na zo'n loopbaan stopt. Hij heeft veel races en kampioenschappen gewonnen. Seb is een groot ambassadeur voor onze sport. Het is jammer dat hij stopt maar je zag het aankomen. Iedereen wordt natuurlijk ouder. Voor de fans is het niet leuk. Het leven in de sport is zo kort, voor hem is het nu tijd om te genieten."