Massa vindt kopman discussie Ferrari onzin: "Betrouwbaarheid moet topprioriteit zijn"

Het team van Ferrari is momenteel één van de topteams van de Formule 1. De Italiaanse renstal vecht met het team van Red Bull Racing om de zeges. De achterstand op Red Bull is echter fors, Ferrari kampt immers met grote betrouwbaarheidsproblemen. Tevens gaan coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc geen duel uit de weg.

Afgelopen weekend vochten Sainz en Leclerc wederom een stevig duel uit in de sprint in Oostenrijk. Sainz probeerde zijn teamgenoot te verschalken, tot grote ergernis van Leclerc. Een week eerder duelleerden de twee ook al in Silverstone. Het leidde tot veel vraagstukken want voor Ferrari zou het niet gunstig zijn als de twee elkaar raken.

Räikkönen

Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa denkt echter niet dat de Italiaanse renstal zich druk moet maken om de interne strijd. De Braziliaan denkt in gesprek met La Gazzetta dello Sport terug aan zijn eigen Ferrari-jaren: "De rollen in 2006 waren duidelijk. Maar toen kwam Kimi Räikkönen. We hadden afgesproken dat we tot en met de race in Spa konden vechten. Daarna zou de coureur die achter stond zijn teamgenoot helpen."

Betrouwbaarheid

Massa denkt dat men bij Ferrari nu ook weer zo moet denken. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat men nu vooral naar de betrouwbaarheidsproblemen moet kijken: "Ik weet niet wat de situatie nu is, maar de betrouwbaarheid moet de topprioriteit zijn. Ze moeten eerst hiermee dealen voordat ze een nummer 1 aanwijzen. Misschien valt Leclerc volgende keer wel uit en wint Sainz. Het is te vroeg om rollen aan te wijzen omdat ze zelfs in Maranello niet weten of ze de volgende race wel finishen."