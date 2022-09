Leclerc verslaat Verstappen met opvallende statistiek

Max Verstappen en Charles Leclerc zijn momenteel de belangrijkste gegadigden voor de wereldtitel. Verstappen gaat momenteel ruim aan de leiding van het wereldkampioenschap, Leclerc heeft echter de lijn omhoog ingezet. Afgelopen weekend schreef de Monegaskische Ferrari-coureur de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam en passeerde hij Verstappen driemaal in de race.

Alhoewel Verstappen momenteel ruim aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap is Leclerc de coureur met de meest geleide rondes in 2022. Volgens de Formule 1 heeft Leclerc dit seizoen in totaal 259 rondes aan de leiding gereden. De Monegask voelt echter wel de hete adem van zijn rivaal Verstappen in zijn nek. Verstappen reed dit seizoen in totaal 253 rondjes aan de leiding.