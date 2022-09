Hamilton verbreekt Schumacher-records met Britse podiumplaats

Lewis Hamilton is bezig met een wisselvallig seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde regelmatig met zijn Mercedes maar in zijn thuisrace in Silverstone reed hij afgelopen weekend zijn beste race van het jaar. Voor zijn eigen publiek reed hij enkele rondjes aan de leiding en werd hij uiteindelijk derde.

Hamilton schreef in Groot-Brittannië dan ook twee nieuwe records op zijn naam. De Brit reed dankzij een alternatieve strategie een aantal rondes aan de leiding. Het Britse publiek stond op de banken maar men zag Hamilton wel weer terugvallen na zijn pitstop. Het was de eerste keer dit jaar dat Hamilton aan de leiding reed, dit was het zestiende seizoen op rij dat hij een race leidde. Dit is een nieuw record, hij verbreekt het oude record van Michael Schumacher.

Het was niet het enige record dat Hamilton afgelopen weekend verbrak in Silverstone. De Brit stond in zijn thuisland namelijk voor de tiende keer op het podium. In totaal reed Hamilton 13 keer naar het podium op het circuit van Silverstone. Hiermee heeft hij nog een record van Schumacher afgepakt. Hamilton is namelijk nu de coureur met de meeste podiums op een bepaald circuit. Het record van Schumacher stond op 12. De Duitser had dat record wel drievoudig in handen, hij stond 12 keer op het podium in Imola, Barcelona en Montreal.