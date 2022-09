Binotto verklaart gesprekje met Leclerc: "Zei dat hij een fantastische race had gereden"

Charles Leclerc leek dit weekend in Silverstone op weg naar een nieuwe zege. De Monegaskische Ferrari-coureur leidde de race voor zijn teamgenoot Carlos Sainz toen de safety car de baan opkwam. Ferrari besloot Sainz naar binnen te halen voor een vers setje zachte banden en Leclerc reed door op zijn oudere harde banden.

Het was een opvallend moment want naast Sainz hadden ook veel andere kanshebbers gekozen voor de softs. Leclerc wist dat hij voor een lastige opgave stond en bij de herstart ging het dan ook mis. Sainz, Lewis Hamilton en Sergio Perez passeerden hem in de laatste paar rondjes. Het was een mooi duel maar Leclerc baalde vooral van zijn misgelopen zege.

Teleurstelling

Na afloop was er veel kritiek op Ferrari. Het leek erop dat teambaas Mattia Binotto de kritiek probeerde te voorkomen. Hij sprak met Leclerc en leek hem te zeggen dat hij geen rare dingen in de media mocht roepen. Tegenover de internationale media verklaarde Binotto even later wat hij tegen Leclerc zei: "Ik wist dat hij teleurgesteld en ook gefrustreerd was. Dat is te begrijpen want reed overduidelijk aan de leiding en was enorm snel voor de safety car-fase. Het was een goede kans om in te lopen in het kampioenschap door de problemen van Verstappen. Ik snap de teleurstelling."

Fantastisch

Binotto probeerde zijn gefrustreerde coureur dan ook moed in te praten. De teambaas zag namelijk genoeg positieve aanknopingspunten: "Ik zei tegen hem dat hij opnieuw een fantastische race had gereden. De eerste paar ronden dat hij aan het strijden was waren echt fantastisch. Na de safety car was dat ook zo. De manier van verdedigen van echt fenomenaal. Ik zei tegen hem dat hij kalm moest blijven. Hij had alweer pech terwijl hij de race leidde met nog enkele rondjes te gaan."