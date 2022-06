Häkkinen looft houding Verstappen: "Hij vertrouwt op zijn auto en zijn team"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een ruime voorsprong in het wereldkampioenschap en rijdt zeer solide. Toch loopt het seizoen van zijn team nog niet bepaald op rolletjes en zijn de verschillen met Ferrari niet zo heel groot.

Ferrari-coureur Charles Leclerc is regelmatig zeer snel in de kwalificaties. Ook in de races kan hij vaak het spoor van Verstappen volgen en is hij vaak sneller. Ferrari kampt echter veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen. Ook Red Bull kent geen probleemloos seizoen. Verstappen viel immers tweemaal uit in de openingsfase van het seizoen en meermaals kampte hij met problemen aan bijvoorbeeld zijn DRS-systeem.

Technische problemen

Het gedrag van Verstappen tijdens de lastige situaties in de openingsfase van het seizoen maakte indruk op kenners. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is onder de indruk van het gedrag van de Nederlander. In zijn column voor Unibet beschrijft Häkkinen de lastige seizoenstart van Verstappen: "Aan het begin van het seizoen leek Ferrari lichtelijk de overhand te hebben. Red Bull kon het maximale er niet uithalen omdat ze tegen technische problemen aanliepen."

Constanter

Verstappen reageerde in eerste instantie nogal fel. Inmiddels toont de Red Bull-coureur zich zeer professioneel en is hij tevens zeer succesvol. Häkkinen is nog meer onder de indruk: "Verstappen kreeg het voor elkaar om het hoofd koel te houden. Toch waren een aantal van zijn radioberichten nogal fel. Hij koos zijn worden niet echt zorgvuldig. Hij riep dat zijn team de boel moest fixen. Verder hield Max zich kalm. Hij vertrouwt op zijn auto en het team. Die presteren nu dus veel constanter. Hij verricht zeer goed werk en is ook nog eens enorm getalenteerd."