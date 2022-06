Domenicali gelooft niet in gelopen titelstrijd: "Na drie races zei Max dat het game over was"

Het leek er geruime tijd op dat Max Verstappen dit seizoen met Charles Leclerc zou gaan strijden om de titel. De twee coureurs zijn aan elkaar gewaagd maar wie een blikt werpt op het wereldkampioenschap ziet iets anders. Verstappen gaat immers ruim aan de leiding terwijl Leclerc slechts derde staat, ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez staat voor hem.

Leclercs achterstand komt vooral door de betrouwbaarheidsproblemen waarmee hij uitviel in Spanje en Azerbeidzjan. In beide races reed de Monegaskische Ferrari-coureur aan de leiding toen het noodlot toesloeg. Verstappen ging er in beide gevallen met de zege vandoor en toont zich zeer constant. In alle races waarin hij finishte eindigde hij immers op het podium, bijna altijd op het hoogste treetje.

Andersom

Veel kenners houden dan ook rekening met een simpele tweede wereldtitel van Verstappen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gelooft daar echter vrij weinig van. De Italiaan deelt zijn verwachtingen in gesprek met Standard Sport: "Na drie races zei Max Verstappen dat het game over was en ging Ferrari aan de leiding met iets van 40 punten voorsprong. Nu is het andersom want Max heeft een voorsprong van 46 punten."

Voorzichtig

Domenicali wil dan ook geen voorspellingen doen over het verloop van het kampioenschap. De ervaren Italiaan ziet de beginfase van het huidige seizoen als het perfecte voorbeeld van hoe een titelstrijd kan verlopen. "Ik zou zeggen dat we voorzichtig moeten blijven. Het kampioenschap duurt nog heel erg lang en er komen nog veel ups en downs. Het is te vroeg om te zeggen dat het kampioenschap over is. Ik zeg dat niet omdat ik dat hoop maar omdat ik dat geloof."