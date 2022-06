Video: Tsunoda duwt eigen zeepkist van heuvel af

Afgelopen weekend organiseerde Red Bull een bijzonder evenement in San Marino. Men trok naar het dwergstaatje om een oud idee uit de kast te trekken. Er werd namelijk een zeepkistenrace georganiseerd en daarbij mocht vanzelfsprekend niet de aanwezigheid van een Formule 1-coureur ontbreken.

AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda was aanwezig in San Marino en had een eigen zeepkist gekregen. De Japanner ging echter niet de heuvel af in het karretje in de vorm van zijn helm. Tsunoda vermaakte zich opperbest en stelde zich op als één van de duwers van de zeepkist. Onder applaus ging de bijzondere zeepkist de heuvel af, de helmvormige kist kwam echter in meerdere stukken naar beneden.