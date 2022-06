Red Bull kondigt hypercar RB17 aan

Red Bull Racing kwam deze ochtend met een zeer opvallende aankondiging. De Oostenrijkse renstal maakte namelijk bekend dat Red Bull Advanced Technologies bezig is met een eigen hypercar project. Deze wagen luistert naar de naam RB17 en zal een tweezitter worden die in 2025 in productie gaat.

Red Bulls Chief Technical Officer Adrian Newey heeft de wagen ontworpen. De Brit staat aan de wieg van de aankomende hypercar van Red Bull. De wagen zal niet goedkoop zijn, volgens Red Bull beginnen de prijzen bij 5 miljoen pond. Tevens worden er slechts 50 RB17's gebouwd. De eigenaren van de wagen krijgen ook toegang tot simulatoren, een ontwikkelingsprogramma van de auto en training op het circuit.