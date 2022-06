Hill verwacht titelduel tussen Verstappen en Leclerc

Max Verstappen heeft de leiding in het wereldkampioenschap momenteel stevig in handen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde van de problemen van concurrent Ferrari. Hierdoor kon Verstappen zijn voorsprong op Ferrari-concurrent Charles Leclerc op vrij simpele wijze uitbreiden. Het gat is groot maar toch verwacht men een stevig duel tussen de twee coureurs.

Verstappen kende een lastige start van het seizoen met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Leclerc won daarentegen twee van de eerste drie races en ging ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid en heeft Leclerc veel last gehad van betrouwbaarheidsproblemen. Niemand wil zichzelf dan ook uitroepen als topfavoriet.

Enkele kenners denken dan ook dat er een sterk titelduel kan volgen. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill denkt dat Verstappen en Leclerc de degens gaan kruisen. De Brit realiseert zich wel dat het mogelijk een lastig verhaal kan worden, zo zegt hij tegen the Mirror: "Ik denk dat het kampioenschap zal uitmonden in een strijd tussen Max en Charles. Dan moet Max wel een paar keer pech hebben. Ik sluit ook niet uit dat Mercedes de verloren magie weer terugvindt. Maar als je het historisch bekijkt, dan wijst alles op een gewicht tussen deze twee."

Uitglijders

De voorspelling van Hill is redelijk bijzonder te noemen. Verstappen gaat momenteel immers aan de leiding van het wereldkampioenschap met 175 punten. Leclerc staat zelfs derde met 126 punten. Toch denkt Hill dat het zomaar kan omslaan: "Het klinkt als een verschil van zeer veel punten. Maar het heeft alleen maar een paar uitglijders nodig en dan zijn er 50 punten verdwenen. Het is enorm close, het kan twee kanten op gaan. Ferrari heeft zichzelf laten struikelen met mechanische problemen. Daar zijn er echt teveel van geweest. Maar dat heeft Max ook gehad aan het begin van het seizoen."