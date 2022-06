Horner rekent op sterk Ferrari en Mercedes in Silverstone

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op de planning en de verwachtingen zijn hoog gespannen. De teams van Red Bull Racing en Ferrari zullen er vermoedelijk hun titelstrijd vervolgen en Mercedes wil zich ook weer in de strijd mengen. De topteams wijzen vooral naar elkaar.

Het team van Red Bull aast vanzelfsprekend op sportieve wraak na de dramatisch verlopen Britse Grand Prix van vorig seizoen. Maar bij het Oostenrijkse team maakt men zich vooral zorgen, teambaas Christian Horner verwacht namelijk dat Mercedes kan opstaan. De Duitse regerend constructeurskampioen is bezig met een lastig seizoen maar wil in Silverstone weer sterk voor de dag komen.

Horner verwacht over het algemeen veel van de concurrentie. De Brit denkt namelijk dat ook Ferrari zeer sterk zal zijn. Horner deelt zijn voorspellingen met de site van de Formule 1: "Als je puur naar de vorm kijkt, dan zou je zeggen dat het zal gaan lijken op Barcelona. Het wordt dan een sterke race voor Ferrari." Horner verwacht ook veel van Mercedes op basis van de Canadese Grand Prix: "De racepace van Mercedes was aan het einde ook sterk dus dat kan ook een factor gaan spelen in de race. Het wordt interessant, ik heb gehoord dat Ferrari ook met een paar updates komt. Dit wordt een interessante race."