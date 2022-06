Video: Mansell terug in zijn kampioenswagen

Afgelopen weekend vond in Goodwood het welbekende Festival Of Speed plaats. Het event kent altijd veel bijzondere momenten en ook deze editie was dit weer het geval. De Britse racelegende Nigel Mansell werd namelijk herenigd met zijn kampioenschap winnende Williams uit 1992.

Mansell kwam het parcours al meermaals op met bijzondere wagens. Op de zondag reed hij voor het eerst voor het publiek de heuvel op in zijn kampioensauto. Een dag eerder reed hij ook al een rondje nadat het officiële programma was afgelopen. Het team van Williams deelt de bijzondere momenten waarbij men recht in de ogen van Mansell kan kijken.