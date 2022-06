Verstappen haalt 42 coureurs in tijdens simrace

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen in zijn vrije tijd graag plaatsneemt in de simulator. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is dan ook zeer competitief in de digitale racewereld. Ook tijdens het afgelopen weekend kroop hij weer achter het stuur van zijn sim en liet hij maar weer eens zien wat hij in zijn mars heeft.

Verstappen nam afgelopen weekend deel aan de BMWSim GT Cup. Voor zijn gebruikelijke simteam Team Redline kwam hij in actie op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps. Hij deelde de digitale BMW met regerend IndyCar-kampioen Alex Palou. Aangezien de grid werd bepaald aan de hand van de stand in het kampioenschap moesten Verstappen en Palou achteraan starten, het was namelijk hun eerste race van het seizoen.

Verstappen begon op de vijftigste plaats aan de race maar dat vormde zeker geen belemmering voor de Nederlander. Verstappen reed een weergaloze inhaalrace en werkte zich op tot de achtste plaats. Nadat hij in een uurtje 42 rivalen had ingehaald moest hij het stuur over aan Palou. De Spanjaard haalde ook nog een coureur is en het duo werd als zevende geklasseerd. Redline-teamgenoten Patrik Holzmann en Maximilian Benecke wonnen de wedstrijd.