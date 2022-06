Ecclestone kritisch op Hamilton: "Toto wordt hem een beetje zat"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is momenteel niet bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. De Britse Mercedes-coureur wordt vooralsnog regelmatig verslagen door zijn teamgenoot George Russell. Hamilton staat dan ook zesde in het wereldkampioenschap terwijl Russell de vierde plaats momenteel vrij stevig in handen heeft.

Hamiltons tegenvallende resultaten waren dit seizoen regelmatig aanleiding tot discussie. De Brit heeft veel last van porpoising en spreekt zich tevens kritisch uit over zijn wagen. In Canada kwam hij als derde over de finish en was hij als een kind zo blij. Opvallend genoeg was hij op de vrijdag nog zeer pessimistisch over het weekend en vooral zijn auto.

Verliezen

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone ziet ook dat Hamilton aan het worstelen is. De oude Brit ziet dat Mercedes-teambaas Toto Wolff ook in zijn maag zit met de situatie. Tegenover het Britse medium de Daily Mail spreekt Ecclestone zich uit over de situatie: "Toto wordt Lewis een beetje zat. Ik heb niet het idee dat Hamilton zijn best doet, wel? Misschien moeten we het anders zeggen. Hij lijkt er niet mee te zitten dat hij aan het verliezen is. Dat past niet bij hem. Van nature is hij heel competitief maar naar mijn idee gaat hij nu wel heel makkelijk om met zijn verlies."

Russell

Ecclestone ziet eveneens dat Russell wel positief voor de dag komt in het huidige seizoen. Ecclestone denkt echter dat Hamilton niet zoveel bijdraagt aan de progressie van zijn nieuwe teamgenoot: "Ik denk niet dat hij George actief vooruit helpt. Voor mijn gevoel doet hij sowieso niet heel erg veel. Ik heb het idee dat het hem allemaal niet zo interesseert. Hij lijkt niet langer bereid te zijn om zoveel van zichzelf te investeren als voorheen."