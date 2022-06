Steiner wil hogere entreesom voor nieuwe Formule 1-teams

De interesse in de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De kijkcijfers van de sport schieten niet alleen omhoog, ook de interesse van mogelijke nieuwe teams groeit. De huidige teams zijn echter sceptisch over de mogelijke komst van nieuwe renstallen. Het is dan ook nog maar de vraag of er nieuwe teams bij gaan komen.

Eén van de meest uitgesproken geïnteresseerden is het team van Andretti. De bekende Amerikaanse racefamilie is met het team in veel klassen actief. Onder leiding van Michael Andretti wil men met een team de Formule 1 instappen. Andretti geeft zelfs aan dat de benodigde geldsom voor nieuwe teams betaald kan worden.

Hoger

Nieuwe teams moeten een som van 200 miljoen dollar betalen om te mogen deelnemen aan de Formule 1. Enkele huidige teams willen ook hier een verandering zien. Haas-teambaas Günther Steiner spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Dat bedrag is enkele jaren geleden vastgesteld, toen was de waarde van de Formule 1 nog anders. Ik denk dat we moeten kijken of het bedrag moet worden bijgesteld. De marktwaarde van de sport ligt tegenwoordig veel hoger."

Waarde

Steiner beseft zich dat zo'n rigoureuze regelwijziging voor veel discussie kan zorgen. De Italiaanse teambaas van Haas denkt echter dat het wel nodig is voor de toekomst van de sport: "Het zal een heel erg lastig proces zijn maar als je kijkt naar het contract dat wij met zijn allen hebben getekend in 2020, dan moet je concluderen dat een team toen veel minder waard was. De sport is in waarde flink toegenomen dus op een bepaald moment zal het wel worden aangepast."