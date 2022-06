Ocon geniet van teamgenoot Alonso: "Ik geniet van onze samenwerking"

Het team van Alpine barst nog altijd van de ambities. Afgelopen weekend beleefde de Franse renstal een redelijk sterk weekend in Canada. Fernando Alonso schitterde in de kwalificatie als vanouds. De Spanjaard kwalificeerde zich als tweede maar beleefde daarna een lastige race vanwege motorproblemen en een tijdstraf.

Alonso kampt dit seizoen met een flinke portie pech, zijn teamgenoot Esteban Ocon is vooralsnog zeer sterk bezig. Ook in Montreal kwam de Fransman sterk voor de dag en kwam hij als zesde over de streep. Ocon staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap, een plekje voor zijn teamgenoot Fernando Alonso.

Samenwerking

Het team van Alpine is dus bezig met een heel erg solide seizoen. Ocon voelt zich op zijn plek en is daarnaast ook zeer tevreden met zijn teamgenoot. In gesprek met DAZN is hij complimenteus: "Het is fantastisch om de teamgenoot van Fernando te zijn. Toen hij bij het team kwam zeiden veel mensen dat het lastig zou worden. Dat is niet echt de waarheid. Ik denk dat we een goed duo vormen en ik geniet van onze samenwerking."

Leeuw

Het is nog niet duidelijk of Alonso ook in 2023 actief zal zijn in de koningsklasse van de autosport. De Spanjaard heeft nog geen officiële contractverlenging gekregen maar Ocon weet wel wat er moet gebeuren. De Fransman is duidelijk: "Natuurlijk hoeft Fernando niets meer te bewijzen. Als hij door wil gaan in de Formule 1, dan blijft hij. Hij is nog steeds heel erg gemotiveerd en hij is de leeuw die hij altijd al is geweest."