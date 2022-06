Gasly trots op contractverlenging: "Blij dat ik aanblijf"

Eerder vandaag maakte het team van AlphaTauri wereldkundig wat iedereen al zag aankomen. Men maakte namelijk bekend dat Pierre Gasly ook in 2023 actief zal zijn voor het Italiaanse team. Teambaas Franz Tost had het eerder al naar buiten gebracht maar het team had er nog geen officiële berichten over gedeeld.

Gasly liet zich eerder dit seizoen nog teleurgesteld uit toen bekend werd gemaakt dat Sergio Perez contractverlenging kreeg bij Red Bull Racing. Gasly had stiekem gehoopt op een nieuwe kans bij het topteam. Die kans bleef dus uit maar Gasly keer de Red Bull-familie dus niet de rug toe. Ook aankomend seizoen zal hij weer schitteren bij AlphaTauri.

De Fransman is zelf ook te spreken over zijn eigen contractverlenging. Gasly is niet bezig met zijn beste seizoen maar is wel trots op zijn stoeltje. In het persbericht van zijn contractverlenging spreekt hij zich uit: "Ik ben nu al vijf jaar lang onderdeel van dit team en ik ben trots op onze reis en onze progressie. Ik ben blij dat ik aanblijf bij AlphaTauri. De nieuwe regels die dit seizoen gelden zorgen voor nieuwe uitdagingen. Dat we in staat zijn om ons de komende 18 maanden te focussen om de ontwikkeling van het team is een goede basis voor de toekomst."