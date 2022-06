Officieel: Gasly rijdt ook in 2023 voor AlphaTauri

Het hing al eventjes in de lucht maar AlphaTauri heeft het nu officieel bevestigd: Pierre Gasly rijdt ook in 2023 voor het team. De Fransman reageerde teleurgesteld toen bekend werd dat Sergio Perez zijn contract verlengde bij Red Bull Racing. AlphaTauri-teambaas Franz Tost zei eerder al dat Gasly bleef en nu is het officieel.

Tost liep op de zaken vooruit want vanuit het team was nog niets officieels naar buiten gebracht. Nu is dat dus wel het geval en heeft de Fransman meer duidelijkheid gekregen. Gasly debuteerde eind 2017 in de Formule1 voor het team dat toen nog Toro Rosso heette. In 2019 krijg hij een kans bij het topteam van Red Bull maar werd hij halverwege het seizoen na tegenvallende resultaten teruggeplaatst. In de Italiaanse Grand Prix van 2020 beleefde hij zijn grootste succes door de race te winnen.