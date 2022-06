Video: Bottas verzorgt demorun in Milaan op verjaardag Alfa Romeo

Het automerk van Alfa Romeo viert vandaag een klein feestje. Het Italiaanse merk bestaat vandaag namelijk precies 112 jaar jaar. Voor het Formule 1-team van Alfa Romeo is dat vanzelfsprekend ook een bijzondere dag. Alhoewel Alfa Romeo alleen de titelsponsor is vier men bij het Zwitserse team wel een feestje.

Men besloot Valtteri Bottas naar de Italiaanse stad Milaan te sturen. In de straten van de wereldberoemde stad mocht Bottas plaatsnemen in een oudere bolide van het team. De Finse coureur reed enkele rondjes langs enkele wereldberoemde locaties in de stad. De beelden van zijn avontuur deelde hij op zijn sociale media.