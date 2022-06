Chandhok ziet nieuwe Verstappen: "Hij racet anders tegen Leclerc dan tegen Lewis"

Max Verstappen is dit seizoen bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend op relatief simpele wijze de Canadese Grand Prix. Hij breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit, rivalen Sergio Perez en Charles Leclerc scoorden beduidend minder in Montreal.

Verstappens voorsprong is relatief opvallend, hij vocht dit seizoen immers al meerdere verhitte duels uit met zijn rivalen. In Canada kreeg hij in de slotfase van de Grand Prix te maken met de snellere Ferrari van Carlos Sainz. Hij kon de Spanjaard relatief simpel achter zich houden en mocht na afloop juichen.

Kasteel

Verstappen vocht dit seizoen wel vaker enkele stevige duels uit met de Ferrari-coureurs. Met Leclerc duelleerde Verstappen meermaals op het scherpst van de snede. Sky Sports-analist Karun Chandhok ziet dat Verstappen zich anders gedraagt dan in zijn titelduel met Lewis Hamilton in 2021. In gesprek met zijn werkgever spreekt Chandhok zich uit: "We hebben dit na Saoedi-Arabië al besproken. Ik denk nog steeds dat hij anders racet tegen Leclerc dan vorig jaar tegen Lewis. Vorig jaar probeerde hij zich te vestigen naast Lewis, niet? Lewis was de koning van het kasteel en Max moest meegaan in het duel, of dat gevoel had hij. Hij moest hem onttronen en moest zijn ellebogen gebruiken."

Gelijkwaardige

Chandhok ziet dat Verstappen zijn huidige rivaal Leclerc anders aanpakt dan Hamilton. Verstappen en zijn Ferrari-collega kennen elkaar al sinds jongs af aan. Chandhok ziet daar een reden voor het andere gedrag van Verstappen: "Met Leclerc is hij opgegroeid als leeftijdsgenoten. Ik ben het gevoel dat Max niet echt het gevoel heeft dat hij hem van het voetstuk moet slaan. Hij ziet Leclerc als een gelijkwaardige. Hij ziet hem als iemand waarmee hij als kind racete. Er is minder ellebogenwerk en ze racen cleaner. Ze gaven elkaar meer ruimte of misschien komt het door zijn wereldkampioenschap. Ik denk zeker weten dat er een andere mindset is."