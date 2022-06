Perez prijst teammaat Verstappen: "Een van de beste coureurs uit de geschiedenis"

Max Verstappen is momenteel bezig met een bijzonder sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een straatlengte voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend toonde hij zijn kracht door in Canada de snellere Ferrari van Carlos Sainz relatief simpel achter zich te houden.

Verstappen maakt veel indruk met zijn sterke prestaties. De Nederlander is de overduidelijke kopman bij Red Bull, zijn teamgenoot Sergio Perez doet dit seizoen zeker mee vooraan het veld maar is lang niet zo snel als Verstappen. Bij Red Bull wil men geen kopman aanwijzen maar het is glashelder dat Verstappen de belangrijkste pion is van het Oostenrijkse team.

Allerbeste

Ook Perez is vol bewondering. De Mexicaanse coureur is al een geruime tijd actief in de Formule 1 maar Verstappen is volgens Perez wel heel speciaal. In gesprek met de Mexicaanse tak van Fox Sports sprak Perez zich uit over zijn teamgenoot: "Max is echt heel erg goed. Hij is een hele complete coureur. Om meerdere redenen denk ik dat hij absoluut één van de beste coureurs is in de geschiedenis van de Formule 1. Zo niet de allerbeste."

Opleiding

Perez ziet dat zijn teamgenoot een heel erg bijzondere coureur is. De Mexicaan steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Een van de redenen waarom hij zo goed is, is de manier waarop hij van jongs af aan is opgeleid. Hij heeft dingen die geen andere coureur in de Formule 1 heeft. Denk bijvoorbeeld aan het vermogen om vanaf de eerste training tot de race volledig op de limiet te zitten. Er is geen enkele andere coureur die dat heeft, daar twijfel ik niet aan."