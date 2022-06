Bottas stopte bijna met racen na tweede viool-rol bij Mercedes

Sinds dit seizoen komt Valtteri Bottas uit voor het team van Alfa Romeo. Voorheen was de Finse coureur jarenlang actief voor het topteam van Mercedes. Bij de recordkampioen was hij jarenlang de trouwe linkerhand van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Bottas kon maar lastig leven met die rol.

Bottas reed sinds 2017 voor het Duitse team, hij verving de toenmalig wereldkampioen Nico Rosberg. Hij begon vol goede moed aan zijn nieuwe avontuur maar al snel moest hij zijn meerdere erkennen in Hamilton. In 2018 moest hij zichzelf echt in dienst stellen van zijn Britse teamgenoot, het viel Bottas zeer zwaar en hij wilde zijn helm aan de wilgen hangen.

Druk

Bottas deelt het opvallende verhaal in gesprek met Motor Sport Magazine. De huidige Alfa Romeo-coureur worstelde met zichzelf toen hij erachter kwam dat hij Hamilton niet kon verslaan. Bottas: "Aan het einde van 2018 was ik echt bijna gestopt. Ik zat er echt heel erg dichtbij. Het kwam puur omdat ik zelf niet begreep waarom ik Lewis in die twee seizoenen niet kon verslaan. Ik legde mijzelf toen zoveel druk op."

Pijnlijk

De Finse coureur reed veelvuldig in dienst van Hamilton en daar was hij niet bepaald blij mee. Bottas kende een zeer onplezierige slotfase van het desbetreffende seizoen: "Ik had er gewoon veel moeite mee. Die laatste vier of vijf Grands Prix waren in 2018 heel erg pijnlijk. Je hoort deze sport leuk te vinden omdat het heel erg gaaf is. Op dat moment was dat het voor mij totaal niet. Tijdens de langere pauze trok ik naar Zuid-Amerika. Ik wilde het plezier in de sport en mijn motivatie weer terugvinden. Dat is dan ook gelukt."